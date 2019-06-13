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Скандал с ключевым подозреваемым в убийстве "Сармата" в Бердянске: суд принял новое решение

четверг, 13 июня 2019, 13:27
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В среду, 12 июня, Печерский районный суд Киева во второй раз арестовал Михаила Сигиду, подозреваемого в организации убийства ветерана АТО и активиста Виталия Олешко (Сармата).

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Сигиду арестовали на 1 месяц", - сообщили в ведомстве.

Убийство бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной "Сармат") произошло 31 июля 2018 года в Бердянске.

Подозреваемого в убийстве Михаила Сигиду задержали в начале сентября 2018 года. По данным следствия, он координировал действия предполагаемых исполнителей преступления - предоставил им оружие, деньги, автомобиль.

7 июня 2019 года стало известно, что Печерский суд отпустил Сигиду из-под стражи под домашний арест, так как прокуратура не предоставила "достаточных рисков".

Как сообщал "Апостроф", супруга убитого Виталия Олешко утверждает, что Михаил Сигида является одним из организаторов убийства, но не настоящим заказчиком.

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