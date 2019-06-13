Украинский карикатурист метко изобразил протесты в России

Украинский художник Андрей Петренко ко дню России показал меткую карикатуру о сути режима президента РФ Владимира Путина.

Соответствующую карикатуру опубликовал художник в Twitter.

Так, на кадре можно увидеть занесенную в воздухе руку с дубинкой. Карикатурист прямо намекает на тоталитарность режима Путина, который душит любые проявления волеизъявления россиян.

Как сообщал "Апостроф", в России серьезно подошли к законопроекту президента страны Владимира Путина, которым предлагается выдавать паспорта гражданам Украины с оккупированных территорий Донбасса на упрощенных условиях. По этому случаю известный карикатурист Сергей Елкин опубликовал очередную карикатуру.

Также известный российский карикатурист Сергей Елкин метко высмеял Путина-хоккеиста, изобразив его на коньках и со смертоносной хоккейной клюшкой в руках.