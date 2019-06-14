Что сейчас происходит с водой на побережье Одессы: появилось фото, сделанное из космоса

Прибрежные воды Одессы показали с высоты птичьего полета.
Соответствующее фото опубликовал Культурометр.
Сообщается, что Черное море на побережье Одессы удалось увидеть из космоса благодаря геоинформационной системе Sentinel Hub.
Так, в четверг, 13 июня, водорослей в открытой акватории Одесского залива практически нет. Правда местами на пляжах они еще не исчезли полностью.
Помимо этого, скопление зеленых пятен цветения наблюдается в акватории Одесского порта.
Как сообщалось, появились яркие фото с популярного украинского пляжа под Херсоном.
Также в сети показали видео нашествия огромных медуз на украинское морское побережье Арабатской стрелки.
Подробнее о том, как жители Киева спасаются от жары, читайте в материале "Апострофа": Как загорают и где купаются киевляне: эксклюзивные фото.