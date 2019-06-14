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Что сейчас происходит с водой на побережье Одессы: появилось фото, сделанное из космоса

пятница, 14 июня 2019, 16:39
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Прибрежные воды Одессы показали с высоты птичьего полета.

Соответствующее фото опубликовал Культурометр.

Сообщается, что Черное море на побережье Одессы удалось увидеть из космоса благодаря геоинформационной системе Sentinel Hub.

Так, в четверг, 13 июня, водорослей в открытой акватории Одесского залива практически нет. Правда местами на пляжах они еще не исчезли полностью.

Помимо этого, скопление зеленых пятен цветения наблюдается в акватории Одесского порта.

Как сообщалось, появились яркие фото с популярного украинского пляжа под Херсоном.

Также в сети показали видео нашествия огромных медуз на украинское морское побережье Арабатской стрелки.

Подробнее о том, как жители Киева спасаются от жары, читайте в материале "Апострофа": Как загорают и где купаются киевляне: эксклюзивные фото.

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