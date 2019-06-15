Будет полный Медведчук: появилась грустная фотожаба на громкий медиаскандал

В сети продолжают обсуждать покупку телеканала ZIK Тарасом Козаком, кандидатом в депутаты по списку "Оппозиционной платформы — За життя", который считается приближенным к Виктору Медведчуку.

На Facebook странице "Баба і кіт" была опубликована фотожаба на тему скандала.

"А потом и телевидения не станет и будет один сплошной Медведчук", – говорится в надписи на картинке.

Отметим, Тарас Козак ранее был заместителем главы Государственной пограничной службы Украины. В 2014 году стал народным депутатом от "Оппозиционного блока". Также он является заместителем главы ГО "Центр Правовое Государство", руководителем которой является Виктор Медведчук. Как утверждается, Козак связан с Медведчуком с 1990-ых годов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", журналисты телеканала ZIK начали покидать свои должности после того, как его владельцем стал депутат Верховной Рады Тарас Козак.