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Мы такое уже проходили в 2014-м: реакция соцсетей на громкое заявление главы ВСУ

суббота, 15 июня 2019, 09:28
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Глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что численность воинских частей в Украине будет приведена к "оптимальной".

Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

"Я отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимальному количеству. Конечно, не снижая боеспособности, готовности к ответу на угрозы и вызовы перед государством. Я поднял проблему, поставил задачу изучить ее и доложить мне, как надо сделать", – отметил Хомчак.

По его словам, задача сократить воинские части не стоит.

"Если их разворачивали, это было вызвано какими-то расчетами. Поэтому сейчас этот вопрос обосновывается, изучается, идет процесс. Моя задача – не снизить уровень боеспособности, а повысить его. Не снизить уровень управления, а повысить его. Все решения должны быть выверены. Любое мое решение – это коллективный труд. Я должен услышать специалистов по своему направлению, чем они руководствовались, какая ситуация. Не проблема принять решение. Проблема – принять правильное решение, услышать всех, чтобы оно было обосновано и дало соответствующий результат", – подчеркнул глава Генштаба.

Однако в социальных сетях его намерения восприняли с резким негативом.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в штабе ВСУ заверили, что никто не запрещал военнослужащим не отвечать на провокации боевиков оккупированного Донбасса.

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