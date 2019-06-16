Порошенко на гиперлупе: сети взорвало фото "двойника" экс-президента

Блогер Роман Синицын опубликовал фотографию мужчины из метро, который удивительно похож на бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Фото размещено на странице блогера в Facebook.
"Сфотографировал только что на Шулявке. Не хотел отвлекать на селфи и автограф, экс-президент как раз писал пост в группу "А что там у ПП". А рядом с ним это Грынив?", – шутит Синицын.
Стоит отметить, что за час фото набрало почти 300 "лайков".
Впрочем, в комментариях пользователи отметили, что на самом деле снимок был сделан несколько лет назад. Некоторым шутка блогера не понравилась.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в социальных сетях высмеяли президента России Владимира Путина, заподозрив его в наличии двойника.