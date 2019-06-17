ВСУ рассказали о "сюрпризах" российских военных под Мариуполем

Украинские военные рассказали о находках на бывших позициях российских оккупантов на Мариупольском направлении на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Так были обнаружены мешки для земли из России, а также продукты питания российского производства.

"На полученных позициях везде есть неоспоримые материальные доказательства российского присутствия. Начиная от мешков для земли со штампом "Кубань" и к изготовленных в РФ консервов", - говорится в сообщении.

Помимо этого также найдены мины, в количестве около 600 штук, которые пришлось нейтрализовать сразу после занятия позиций.

Как сообщал "Апостроф", несколько месяцев назад украинские военнослужащие успешно отбили атаку диверсантов гибридных сил оккупантов на Мариупольском направлении.