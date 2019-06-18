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Искажения фактов и манипуляции: журналисты проанализировали ответ директора УНЛ на статью об игорном бизнесе

вторник, 18 июня 2019, 14:55
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Публикация в издании "Лига" - "Запрещенный игорный бизнес уже более $1 млрд. Как он устроен?" вызвала резонанс из-за ряда зафиксированных нарушений, которые описаны в статье.

Отреагировал на расследование гендиректор лотерейного оператора УНЛ господин Бочковский, который в своем ответе попытался критиковать журналистов и опровергнуть причастность к УНЛ нардепа Александра Третьякова.

На сайте "Левый берег" появилась масштабная публикация "Так, да не так: почему статья главы УНЛ в ответ на расследование игорного бизнеса - откровенная манипуляция" (полный текст публикации), ее авторы подробно разбирают ответ Бочковского, указывая, где именно он искажает факты, чтобы оправдать крышевание УНЛ запрещенных игорных заведений.

Бочковский пишет в своей компании, что она якобы "исповедует принципы ответственной игры", однако журналисты приводят другие данные.

"Сегодня порядка 50% точек распространения УНЛ - это точки с высоким риском для игрока. И невооруженным глазом заметно, что прирост сети распространения УНЛ идет именно за счет именно таких точек - посмотрите, сколько "космолотов", "пари-матчей" и т.д. под брендом УНЛ появилось за последнее время. О каких принципах "ответственной игры" можно говорить в этом случае?", - сообщается в СМИ.

"PR- и GR- стратегии УНЛ подчинены вполне конкретной бизнес-цели: получению прибыли. Она использует все методы, чтобы получить монопольное право на лотереи в Украине, а потом загнать под название "лотерей" рынок игровой индустрии и платить минимум налогов, декларируя скромный на основе сравнения уровня доходов в Украине с европейскими странами и объем продаж", - пишут авторы публикации

На основе цитат Бочковского они доказывают, что тот сознательно пытается занизить количество нелегальных игорных заведений и уменьшить вред, который они наносят украинскому обществу.

"Судя по тону статьи Бочковского, он обижен на журналистов за теневой бизнес, который авторы статьи обвинили в грехах, которые те не совершали. И поэтому становится на их защиту, утверждая, что, мол, теневиков гораздо меньше, чем пишут журналисты, и обороты у них меньше, а доходы так вообще мизерные. Ну конечно, раз у нас только "2% игроков в зоне риска", - пишут журналисты.

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