На украинском курорте взошло необычное солнце: опубликованы фото

В сети показали красивые фото Азовского моря в курортной Кирилловке (Запорожская область).

Соответствующие фото опубликовал Владимир Шак в Facebook.

"Белое солнце Азовского моря. Фильм "Белое солнце пустыни" - о находчивом "товарище Сухове" и его приключениях в горячих песках, конечно же, все помнят. А сегодня, 18 июня 2019 года, в запорожской курортной Кирилловке можно снимать фильм под названием "Белое солнце Азовского моря", - подписал фото он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото как на известном украинском курорте Арабатская стрелка (Херсонская область), несмотря на начало лета, пляжи заполнили отдыхающие.

Также в сети показали видео нашествия огромных медуз на украинское морское побережье Арабатской стрелки.