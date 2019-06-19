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Катастрофа Boeing на Донбассе: волонтеры опубликовали фото и данные по всем фигурантам

среда, 19 июня 2019, 14:38
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Команда волонтеров-расследователей Bellingcat опубликовала список всех фигурантов дела о сбитии Boeing рейса MH-17 на Донбассе.

Об этом говорится в материале на сайте Bellingcat.

Так, волонтеры выявили перехваты телефонных разговоров террористов относительно сбитого самолета, чей маршрут полностью совпадает с MH-17.

Вследствие полученных данных была опубликована организационная схема, на которой "отмечено положение большинства лиц, присутствующих или упомянутых на прослушках", в структуре "ДНР" в июле 2014 года.

Ключевым персонажем в процессе доставки "Бук" из России на Донбасс обозначен Игорь Гиркин "Стрелков", именно он "заказывал" и управлял доставкой установки. Координатором перевозки "Бук" назван глава так называемого "ГРУ ДНР" Сергей "Хмурый" Дубинский. Также он причастен к доставке установки, которая сбила пассажирский самолет, обратно в Россию. Непосредственно на месте размещения "Бук" в оккупированном Снежном, его охранял боевик и экс-военнослужащий армии РФ Олег Пулатов, позывные "Гюрза" и "Халиф", с ним был Леонид "Крот" Харченко – командир "разведывательного батальона" боевиков. Также называются такие имена как Эдуард "Рязань" Гилазов (доставил экипаж "Бука" в Снежное) и Олег "Змей" Шарпов (присутствовал при установке при сбитии самолета).

Также перечисляются боевики "группы Безлера" и батальона "Восток": сам Игорь Безлер (передал информацию о самолете, перепутав его с военным), Сергей "Боцман" Поваляев (фигурирует в перехватах), Валерий "Наемник" Стельмах (передавал сообщение о самолете) и Игорь "Минер" Украинец (фигурирует в переговорах), Александр "Скиф" Ходаковский (пытался спрятать черные ящики MH-17 после трагедии) и Александр "Сан Саныч" Семенов (помогал перевозить "Бук").

Как сообщал "Апостроф", 15 марта, из венесуэльской военной тюрьмы в Каракасе освободили немецкого журналиста Билли Сикса, который распространял фейковые новости о сбитом на Донбассе Boeing MH17.

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