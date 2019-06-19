RU  UA  EN

среда, 19 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

19 июня

03:28
Спутники засекли в море секретную "подлодку Гитлера": опубликовано видео
02:33
В сети показали фото еще одного "героя" на колесах на пешеходном мосту в Киеве
01:32
Побоище на глазах у детей: сети впечатлило видео массовой драки пассажиров маршрутки из Ровно
00:28
Facebook ввел важное изменение, которое коснется каждого

18 июня

23:55
В Киеве пьяный неадекват напал с ножом на медиков: опубликовано фото
23:27
Повторение катастрофы: жители Армянска вновь жалуются на симптомы отравления
22:55
В аэропорту Киева пассажиры взбунтовались и заблокировали терминал
22:24
В США решили передать Украине серьезную военную помощь: названа сумма
21:50
В ЦИК заявили о невозможности участия арестованного экс-регионала в выборах
21:44
Украинский кикбоксер уничтожил россиянина в финале Кубка мира
21:20
Нужно поднимать страну: Тимошенко рассказала, зачем идет на выборы
21:05
"Карпаты" назвали имя главного тренера на следующий сезон
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Спутники засекли в море секретную "подлодку Гитлера": опубликовано видео

среда, 19 июня 2019, 03:28
переглянути новину українською

Пропавшая немецкая подлодка U-3523, которая якобы перевозила руководство нацистской Германии в Южную Америку, обнаружена спустя 73 года у берегов Дании.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Субмарина была обнаружена в десяти морских милях к северу от датского города Скаген и в девяти милях к западу от позиции, на которой, как считается, ее уничтожил британский тяжелый бомбардировщик B24 Liberator 6 мая 1945 года.

Сканирование морского дна показало, что субмарина в данный момент лежит на глубине 123 метров, что затрудняет доступ к ней. При этом, как утверждается, ее положение весьма необычно — передняя часть лодки зарыта в песок, а задняя часть возвышается над дном на 20 метров.

U-3523 была сделана по последнему слову техники, могла находиться под водой в течение длительного периода времени и имела запас хода, который позволял ей беспрепятственно добираться в том числе и до берегов Южной Америки.

Невозможность обнаружить место затопления судна породила слухи о том, что оно смогло ускользнуть с неким ценным грузом на борту.

По данным датского Музей морских войн, обнаружившего находку, нет никаких свидетельств того, что она могла перевозить лидеров нацистов или какие-либо их ценности.

"Ходят слухи, что она имела большое значение для Германии, так как исчезла после окончания войны, — заявил директор музея Герт Андерсен. — Думаю, эти слухи подогревались теми фактами, что U-3523 была очень современной подлодкой, способной перемещаться на большие расстояния, и что некоторые нацисты пытались бежать с драгоценностями в последние дни перед капитуляцией. Однако, на самом деле, она шла в Норвегию, а не в Южную Америку".

Андерсен также показал копию последней телеграммы, отправленной с субмарины 5 мая 1945 года, в которой не упоминается ни о каких драгоценных грузах или о высокопоставленных пассажирах.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", федеральное бюро расследований США опубликовало ранее засекреченные документы, в которых содержатся показания о побеге лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Дискотека" в Марьинке: зачем украинская армия захватывает "серую зону"

Ненасильственное общение. Надо ли рубить Гордиев узел

Какой бы не была в России власть, вопрос Крыма закрыт, - политолог Валерий Соловей

Мне есть что сказать ресторанному бизнесу Киева, Украины и мира - Евгений Клопотенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: