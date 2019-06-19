Спутники засекли в море секретную "подлодку Гитлера": опубликовано видео

Пропавшая немецкая подлодка U-3523, которая якобы перевозила руководство нацистской Германии в Южную Америку, обнаружена спустя 73 года у берегов Дании.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Субмарина была обнаружена в десяти морских милях к северу от датского города Скаген и в девяти милях к западу от позиции, на которой, как считается, ее уничтожил британский тяжелый бомбардировщик B24 Liberator 6 мая 1945 года.

Сканирование морского дна показало, что субмарина в данный момент лежит на глубине 123 метров, что затрудняет доступ к ней. При этом, как утверждается, ее положение весьма необычно — передняя часть лодки зарыта в песок, а задняя часть возвышается над дном на 20 метров.

U-3523 была сделана по последнему слову техники, могла находиться под водой в течение длительного периода времени и имела запас хода, который позволял ей беспрепятственно добираться в том числе и до берегов Южной Америки.

Невозможность обнаружить место затопления судна породила слухи о том, что оно смогло ускользнуть с неким ценным грузом на борту.

По данным датского Музей морских войн, обнаружившего находку, нет никаких свидетельств того, что она могла перевозить лидеров нацистов или какие-либо их ценности.

"Ходят слухи, что она имела большое значение для Германии, так как исчезла после окончания войны, — заявил директор музея Герт Андерсен. — Думаю, эти слухи подогревались теми фактами, что U-3523 была очень современной подлодкой, способной перемещаться на большие расстояния, и что некоторые нацисты пытались бежать с драгоценностями в последние дни перед капитуляцией. Однако, на самом деле, она шла в Норвегию, а не в Южную Америку".

Андерсен также показал копию последней телеграммы, отправленной с субмарины 5 мая 1945 года, в которой не упоминается ни о каких драгоценных грузах или о высокопоставленных пассажирах.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", федеральное бюро расследований США опубликовало ранее засекреченные документы, в которых содержатся показания о побеге лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.