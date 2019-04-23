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Гитлер жив? В США обнародованы секретные документы о бегстве фюрера из Германии

вторник, 23 апреля 2019, 15:30
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Федеральное бюро расследований США опубликовало ранее засекреченные документы, в которых содержатся показания о побеге лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.

Документы опубликованы на официальном сайте ведомства.

Согласно им, человек, имя которого не называется, сообщил, что помог шестерым высокопоставленным аргентинским чиновникам спрятать Гитлера. При этом в документах говорится, что полученную от него информацию "невозможно верифицировать".

Этот человек сообщил, что вместе с еще тремя людьми встретил Гитлера и его приближенных, когда они прибыли в Аргентину на двух подлодках "примерно через две с половиной недели после падения Берлина". Вместе с ним прибыли две женщины, доктор и несколько мужчин. Согласно плану аргентинских чиновников, они поехали к подножью Южных Анд, где Гитлеру предоставили ранчо, на котором он скрывался.

По словам человека, Гитлер страдал от астмы и язвы. К моменту прибытия в Аргентину свои усы он сбрил.

По официальной версии, основанной на показаниях свидетелей, Гитлер покончил с собой в бункере в Берлине.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на дне Черного моря обнаружили три немецкие подлодки времен Второй мировой.

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