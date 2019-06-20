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Где в Украине пройдут ливни с грозами: свежий прогноз

четверг, 20 июня 2019, 06:36
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В четверг, 20 июня в Украине жара будет продолжаться, однако местами возможны дожди с грозами.

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила на своей странице в Facebook.

Она отметила, что на востоке страны, а также в Днепропетровской области по-прежнему осадков ожидать не стоит.

"Особенно пострадают от нее восточные области и южная часть, где дождей или очень мало, или не было давно… Там ожидается + 33 + 35 градусов. Также в эту горячую зону попадает и Днепропетровская область", - пишет синоптик.

Согласно ее прогнозу небольшие дожди с грозами могут пройти в западных регионах страны, а также на севере, близ берегов Днепра и в Одесской области.

"Дожди с грозами в четверг пройдут - локально! - на Западе, Севере, местами вдоль Днепра, местами в Одесской области", - отметила она.

В то же время в Киеве ожидается жара +30 +32 градуса, есть вероятность кратковременного дождя с грозой.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Укргидрометцентре заявляли, что в Украине ожидается спад температуры воздуха на 2-3 градуса по Цельсию, а также осадки в центральной части страны и на Западе.

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