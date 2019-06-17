На Киев обрушилась стихия: опубликованы видео и фото потопа

В понедельник, 17 июня, в Киеве прошел мощный ливень, который затопил некоторые улицы.

Соответствующие фото и видео публикуют в социальных сетях.

Дождь и сильный ветер обрушился на Киев после обеда. При этом, очевидцы отмечают, что во многих районах столицы осадков не было. В частности, об этом пишут жители правого берега. Также дождя практически не было на Позняках.

В то же время, на видео, снятом возле станции метро "Черниговская" видно, что проезжую часть затопило практически полностью.

Пользователи сообщества "Троещина FB" показали фотографии с улицы Закревского, где на тротуар упало огромное дерево.

Кроме того, на проспекте Маяковского, 61 дерево вырвало из асфальта с корнями.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 6 мая в Виннице прошел сильный ливень, который затопил дороги, в том числе и некоторые участки основных магистралей города.