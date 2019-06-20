RU  UA  EN

четверг, 20 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

20 июня

20:58
Три страны ЕС устроят России энергетический бойкот
20:45
Геращенко отказался избираться в Раду, но из политики не уйдет: заявление
20:30
Народную любовь россиян к Путину показали в одном фото
20:13
Мост на миллиард: депутат рассказал о скандальном строительстве в Херсоне
20:12
Яценюк жестко высказался о решении КСУ по досрочным выборам: видео
20:00
Летний суп с крапивой: простой рецепт витаминного блюда
19:56
Появились новые подробности ЧП с украинцами в аэропорту Барселоны
19:31
Опубликованы топ-22 лучших космических фото 2019 года
19:19
"Динамо" может купить основного игрока сборной Украины
19:01
ГБР подозревает служащих Минздрава в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах - Варченко
19:00
Дмитрий Комаров похвастался необычным сюрпризом от молодой красавицы-жены
18:58
Нас не устраивает: Путин нагло высказался по обвинению россиян в крушении MH17
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Народную любовь россиян к Путину показали в одном фото

четверг, 20 июня 2019, 20:30
переглянути новину українською

В сети показали рейтинг президента РФ Владимира Путина в стране на примере активности пользователей во время трансляции "прямой линии".

Об этом сообщают в Telegram-каналах.

Так, под видео пресс-конференции Путина на YouTube видно 7,2 тысячи лайков и 79 тысяч дизлайков. Но также пишут, что тем временем заметили и некоторые странности в трансляциях "прямой линии". Ее вели сразу несколько российских каналов: RT, Россия-1, 360-ТВ, РБК, НТВ.

"И каким-то магическим образом органически набранные (а это видно на плавном графике) дизлайки во время YouTube-трансляций падали (умеют в СММ, когда хотят!). Дизлайков в среднем было в 10-15 раз больше лайков — по 10-15 тысяч", - пишут в сети.

В запутанной схеме махинаций попытались разобраться.

"Чтобы вы понимали, дизлайки удалить нажатием какой-нибудь кнопочки в YouTube официально нельзя. Пташки пишут, что для этого специально обученные человечки размещают ссылку на видео на левом хостинге, где очень сомнительная аудитория и софт с вирусами. Затем эти человечки подают YouTube жалобу на якобы накрутки дизлайков через этот "взломанный сайт". А YouTube уже сносит все без разбору. Так и пропадают настоящие дизлайки", - говорится в сообщении.

Также опубликовали и рейтинг "падающих" дизлайков в трансляции телеканала "Россия".

Отметим, что по состоянию на 20:30 в трансляции канала НТВ видно 8,5 тысяч лайков и 118 тысяч дизлайков.

Как сообщал "Апостроф", 20 июня в России прошла ежегодная "прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой он ответил на вопросы граждан, в том числе и об Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Этот томос нас не устраивает: как Филарет перезагрузил УПЦ КП

Сезон тропических ночей: Украину накроет аномальная жара

"Дискотека" в Марьинке: зачем украинская армия захватывает "серую зону"

Ненасильственное общение. Надо ли рубить Гордиев узел

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: