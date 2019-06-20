Народную любовь россиян к Путину показали в одном фото

В сети показали рейтинг президента РФ Владимира Путина в стране на примере активности пользователей во время трансляции "прямой линии".

Об этом сообщают в Telegram-каналах.

Так, под видео пресс-конференции Путина на YouTube видно 7,2 тысячи лайков и 79 тысяч дизлайков. Но также пишут, что тем временем заметили и некоторые странности в трансляциях "прямой линии". Ее вели сразу несколько российских каналов: RT, Россия-1, 360-ТВ, РБК, НТВ.

"И каким-то магическим образом органически набранные (а это видно на плавном графике) дизлайки во время YouTube-трансляций падали (умеют в СММ, когда хотят!). Дизлайков в среднем было в 10-15 раз больше лайков — по 10-15 тысяч", - пишут в сети.

В запутанной схеме махинаций попытались разобраться.

"Чтобы вы понимали, дизлайки удалить нажатием какой-нибудь кнопочки в YouTube официально нельзя. Пташки пишут, что для этого специально обученные человечки размещают ссылку на видео на левом хостинге, где очень сомнительная аудитория и софт с вирусами. Затем эти человечки подают YouTube жалобу на якобы накрутки дизлайков через этот "взломанный сайт". А YouTube уже сносит все без разбору. Так и пропадают настоящие дизлайки", - говорится в сообщении.

Также опубликовали и рейтинг "падающих" дизлайков в трансляции телеканала "Россия".

Отметим, что по состоянию на 20:30 в трансляции канала НТВ видно 8,5 тысяч лайков и 118 тысяч дизлайков.

Как сообщал "Апостроф", 20 июня в России прошла ежегодная "прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой он ответил на вопросы граждан, в том числе и об Украине.