Появилось видео большого скопления российской военной техники на границе с Украиной

В соцсетях появилось видео большого скопления российской техники вблизи границы с Украиной, стягиваемой для устрашения и провокаций на специальной "Демонстрационной площадке".

Запись была опубликована Facebook-сообществом "Повернись живим".

Отмечается, что именно через эту территорию осуществляется переброска техники и живой силы российских оккупантов на оккупированные территории Украины.

"Матвеев Курган, Ростовская область, примерно 120 км до оккупированного Донецка. Через этот населенный пункт проезжают те, кто едет из "ДНР" в Россию и наоборот. Вблизи поселка находится так называемая Демонстрационная площадка Министерства обороны РФ. Здесь, как утверждает один из российских пропагандистов Александр Сладков, "периодически выстраиваются то танки десятками, то "Грады", то БМП по 50 машин сразу". Таким образом россияне, мол, показывают, что "все видят и обязательно отреагируют", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военные рассказали о находках, оставленных на позициях российских оккупантов на Мариупольском направлении на Донбассе.