Год из жизни Земли: появилось зрелищное видео, снятое из космоса

В сети опубликовали завораживающее видео, на котором запечатлен год из жизни нашей планеты.

365 дней из жизни планеты Земля были сняты с японского метеоспутника Химавари-8, который находится на геостационарной орбите.

"Лучше смотреть, развернув видео на полный экран. Мы на Солярисе", - подписал ролик автор видео.

Напомним, что 10 июня индонезийские власти предупредили о возможности новых извержений действующего вулкана Синабунг на острове Суматра после того, как он испустил огромный столб пепла, вызвав панику среди жителей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети было опубликовано фото летнего пейзажа на тех территориях Донбасса, которых не коснулась агрессия России и военные действия.