RU  UA  EN

пятница, 21 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

21 июня

02:27
Год из жизни Земли: появилось зрелищное видео, снятое из космоса
01:29
В России подростки устроили жестокую расправу над тяжелобольным ребенком: фото и видео
00:29
Археологи нашли в Чернигове захоронения времен Киевской Руси: опубликованы фото
00:01
В Грузии началась "революция" из-за выходки российского депутата: фото, видео и подробности

20 июня

23:57
Протесты в Грузии: протестующих обстреляли резиновыми пулями
23:35
Протесты студентов в Киеве против Портнова: чем все закончилось
23:05
Протесты в Тбилиси: грузинский топ-чиновник объявил важное решение
22:42
Названа основная версия гибели Тымчука
22:22
Резонансное убийство Дарьи Лукьяненко: что прокуратура будет требовать в суде
21:58
Куда Зеленский перевезет АП: инфографика и видео
20:58
Три страны ЕС устроят России энергетический бойкот
20:45
Геращенко отказался избираться в Раду, но из политики не уйдет: заявление
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Год из жизни Земли: появилось зрелищное видео, снятое из космоса

пятница, 21 июня 2019, 02:27
переглянути новину українською

В сети опубликовали завораживающее видео, на котором запечатлен год из жизни нашей планеты.

365 дней из жизни планеты Земля были сняты с японского метеоспутника Химавари-8, который находится на геостационарной орбите.

"Лучше смотреть, развернув видео на полный экран. Мы на Солярисе", - подписал ролик автор видео.

Напомним, что 10 июня индонезийские власти предупредили о возможности новых извержений действующего вулкана Синабунг на острове Суматра после того, как он испустил огромный столб пепла, вызвав панику среди жителей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети было опубликовано фото летнего пейзажа на тех территориях Донбасса, которых не коснулась агрессия России и военные действия.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Этот томос нас не устраивает: как Филарет перезагрузил УПЦ КП

Сезон тропических ночей: Украину накроет аномальная жара

"Дискотека" в Марьинке: зачем украинская армия захватывает "серую зону"

Ненасильственное общение. Надо ли рубить Гордиев узел

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: