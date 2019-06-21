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Погода в день летнего солнцестояния: кому повезет с дождем

пятница, 21 июня 2019, 06:27
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В пятницу, 21 июня, в день летнего солнцестояния, в Украине вновь ожидается жаркая погода с дождями в западных областях Украины и Одесской области.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, жарче всего буде на юге и востоке Украины, где температура днем поднимется до +35 градусов. При этом в Одесской области, где ожидается 34-градусная жара, пройдет дождь, который немного успокоит жару.

Также дожди с грозами пройдут во всех западных областях. Там температура днем вырастет до +29 +33 градусов.

В Киеве в последний рабочий день недели также ожидается жаркая погода. Утром температура будет на уровне +19 +21 градусов, а днем воздух прогреется до +33 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик назвала причины дикой жары в Украине.

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