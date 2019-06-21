Привет, Чернобыль: под носом у Украины может произойти новая ядерная катастрофа

В Беларуси была построена атомная электростанция, которая крайне близка отдельными элементами своей конструкции печально известной Чернобыльской АЭС.

Об этом пишет Юрий Радневич в блоге для "Белорусской правды".

Автор уточнил, что белорусская станция готова к запуску, однако ее будет довольно сложно встроить в энергосистему страны. По его информации, с предложениями об улучшении конструкции АЭС выступали Франция, США, Китай и Чехия, но Минск и предприятие "Росатом" решили завершить работы своими силами.

В материале отмечается, что строительство АЭС в Беларуси проводилось в таком же ускоренном темпе, как и в Чернобыле, и задержки в основном были связаны с нарушениями международных норм по оборудованию атомных станций.

"При строительстве Белорусской АЭС наблюдается похожая ситуация – постоянный перенос сроков строительства (озвучивались 2018, 2019, 2020 и опять 2019 г.). Такие действия вызваны реакцией на позицию международного сообщества, строительство станции нарушает нормы Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Основная угроза – река Вилия, которая будет главным источником обеспечения электростанции водой, проходит через Вильнюс. Реакция на данное решение – белорусский МИД заявил о "глубоком разочаровании", а подрядчики ускорили строительные работы", - заметил автор.

Согласно материалу, "слабые места" белорусской станции – конструкция "падающего" реактора, низкое качество бетона при строительстве и низкое качество российских комплектующих, установленных в системе управления и конструкции станции. Также указывается, что запуск станции повлечет немедленный переизбыток электроэнергии в Беларуси в отказа европейских государств покупать российский и белорусский ресурс.

Упоминается и случай, когда в 2016 году местный активист Николай Уласевич заявил, что на площадке Белорусской АЭС планировалось провести установку реактора в присутствии журналистов, и во время репетиции он упал с высоты 4 метров. Все перечисленное, по утверждению автора материала, создает большие риски повторения масштабной аварии, которая в 1986 унесла десятки тысяч жизней.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты рассказали, как руководитель китайской турфирмы продавал туристам путевки в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, а вместо этого показывал им Челябинск.