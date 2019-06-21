RU  UA  EN

пятница, 21 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

21 июня

05:34
Привет, Чернобыль: под носом у Украины может произойти новая ядерная катастрофа
04:32
​Астрономы обнаружили в далеком космосе планеты, похожие на Землю: опубликованы фото
03:32
Жизнь в оккупации: в сети показали фото умирающего Донбасса
02:27
Год из жизни Земли: появилось зрелищное видео, снятое из космоса
01:29
В России подростки устроили жестокую расправу над тяжелобольным ребенком: фото и видео
00:29
Археологи нашли в Чернигове захоронения времен Киевской Руси: опубликованы фото
00:01
В Грузии началась "революция" из-за выходки российского депутата: фото, видео и подробности

20 июня

23:57
Протесты в Грузии: протестующих обстреляли резиновыми пулями
23:35
Протесты студентов в Киеве против Портнова: чем все закончилось
23:05
Протесты в Тбилиси: грузинский топ-чиновник объявил важное решение
22:42
Названа основная версия гибели Тымчука
22:22
Резонансное убийство Дарьи Лукьяненко: что прокуратура будет требовать в суде
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Привет, Чернобыль: под носом у Украины может произойти новая ядерная катастрофа

пятница, 21 июня 2019, 05:34
переглянути новину українською

В Беларуси была построена атомная электростанция, которая крайне близка отдельными элементами своей конструкции печально известной Чернобыльской АЭС.

Об этом пишет Юрий Радневич в блоге для "Белорусской правды".

Автор уточнил, что белорусская станция готова к запуску, однако ее будет довольно сложно встроить в энергосистему страны. По его информации, с предложениями об улучшении конструкции АЭС выступали Франция, США, Китай и Чехия, но Минск и предприятие "Росатом" решили завершить работы своими силами.

В материале отмечается, что строительство АЭС в Беларуси проводилось в таком же ускоренном темпе, как и в Чернобыле, и задержки в основном были связаны с нарушениями международных норм по оборудованию атомных станций.

"При строительстве Белорусской АЭС наблюдается похожая ситуация – постоянный перенос сроков строительства (озвучивались 2018, 2019, 2020 и опять 2019 г.). Такие действия вызваны реакцией на позицию международного сообщества, строительство станции нарушает нормы Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Основная угроза – река Вилия, которая будет главным источником обеспечения электростанции водой, проходит через Вильнюс. Реакция на данное решение – белорусский МИД заявил о "глубоком разочаровании", а подрядчики ускорили строительные работы", - заметил автор.

Согласно материалу, "слабые места" белорусской станции – конструкция "падающего" реактора, низкое качество бетона при строительстве и низкое качество российских комплектующих, установленных в системе управления и конструкции станции. Также указывается, что запуск станции повлечет немедленный переизбыток электроэнергии в Беларуси в отказа европейских государств покупать российский и белорусский ресурс.

Упоминается и случай, когда в 2016 году местный активист Николай Уласевич заявил, что на площадке Белорусской АЭС планировалось провести установку реактора в присутствии журналистов, и во время репетиции он упал с высоты 4 метров. Все перечисленное, по утверждению автора материала, создает большие риски повторения масштабной аварии, которая в 1986 унесла десятки тысяч жизней.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты рассказали, как руководитель китайской турфирмы продавал туристам путевки в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, а вместо этого показывал им Челябинск.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Этот томос нас не устраивает: как Филарет перезагрузил УПЦ КП

Сезон тропических ночей: Украину накроет аномальная жара

"Дискотека" в Марьинке: зачем украинская армия захватывает "серую зону"

Ненасильственное общение. Надо ли рубить Гордиев узел

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: