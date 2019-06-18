​Чернобыль уже заселили: бизнесмен поплатился за необычную схему обмана туристов

Руководитель китайской турфирмы Ляо Гаоминг продавал туристам путевки в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, а вместо этого показывал им Челябинск.

Об этом сообщает v-kurse.ru.

Гид рассказывал гостям уральского города, что Чернобыль и Припять смогли устранить часть катастрофы после взрыва, поэтому город снова заселен и снова может функционировать. Но полностью ликвидировать последствия аварии не удалось, поэтому радиация на счетчике Гейгера в некоторых местах Челябинска была сравнима с украинским городом. Это было для туристов весомым основанием верить в том, что они действительно в Чернобыле.

Обнаружил мошенничество глава министерства энергетики Китая Ля Мингдунь. Он купил себе и своей семье путевки в Чернобыль. Чиновник уже был в этом городе в 80-ых годах и смог легко отличить города друг от друга.

Мошенника приговорили к 10 годам трудовых лагерей.

Как ни странно, после этого случая в Китае стали покупать больше туров в Челябинск. Это и организовать легче, и место безопаснее, а сама столица Урала местами напоминает город с АЭС.

Как сообщал "Апостроф", недавний успех сериала "Чернобыль" от американского телеканала HBO вызвал волну интереса в мире к аварии на АЭС и зоне отчуждения.