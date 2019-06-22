Антироссийские протесты в Грузии: в сети показали меткую карикатуру

В сети опубликовали карикатуру о ситуации с протестами в Грузии, где изобразили президента РФ Владимира Путина.

Картинку разместил в интернете блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в соцсети Twitter.

Так, на карикатуре изобразили лидера России, которого изгоняют из Грузии. Но его не просто выдворяют из страны, а делают это более жестким методом. Это связано с антироссийскими протестами в столице Грузии Тбилиси.

Напомним, в грузинских городах люди вышли на протест после выступления депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. Митингующие требовали отставки главы МВД Грузии и выступили против агрессии со стороны РФ.

Как сообщал "Апостроф", 22 июня в грузинской столице Тбилиси напали и побили российских пропагандистов.