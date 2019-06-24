Опубликованы ранее неизвестные фото последствий боев за Луганский аэропорт

В сети появилась целая галерея фото из Луганского аэропорта после его захвата российскими военными в 2014 году, снимки выложил в соцсети Вконтакте наемник частной военной компании "Вагнер".

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

На фото видны оставленные позиции наших военных, техника, остатки боеприпасов (в том числе ракет "Точка-У") на территории аэропорта.

На УМЛ уточняют, что бои за контроль над аэропортом продолжались с апреля 2014 года. Только в июле украинским военным удалось пробить наземный путь к объекту стратегической инфраструктуры и таким образом разблокировать его. Но уже в августе произошло масштабное наступление российской армии под Луганском, и военные ВСУ попали в окружение. Здание аэропорта было уничтожено после арт-обстрелов россиян. 1 сентября 2014 украинцы вышли из-под руин здания, после того, как обороняли объект 146 суток.

Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт.jpg Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт.jpg Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт.jpg Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт.jpg Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт.jpg Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт.jpg Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт.jpg Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1

Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт.jpg Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт.jpg Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт.jpg Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт.jpg Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1 Последствия боев за Луганский аэропорт Mil.in.ua 1 / 1

Как сообщал "Апостроф", на оккупированной территории Луганской области бронетранспортер боевиков въехал в жилой дом, в результате чего пострадали два человека.