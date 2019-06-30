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Филарет выдал тайну о происхождении главы ПЦУ

воскресенье, 30 июня 2019, 12:26
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Почетный патриарх Православной Церкви Украины Филарет сделал резонансное заявление о том, что митрополит Епифаний якобы является незаконным сыном покойного митрополита Даниила Чокалюка.

Об этом он сказал в интервью Comments.ua.

"Ко мне он никакого отношения не имеет. Он является родственником покойного Митрополита Даниила Чокалюка. Епифаний является незаконным сыном Даниила и воспитан Епифаний был в семье Чокалюков. Доказательства этому уже есть. Ранее были слухи, а теперь мы имеем доказательства, что это незаконный сын Митрополита Даниила", – отметил он.

Также он объяснил, как Епифаний стал главой ПЦУ.

"Никто его не навязывал, я его предложил президенту, когда шла подготовка к объединительному Собору 15 декабря 2018 года. Но было условие, что Епифаний станет предстоятелем, а фактически руководить церковью в Украине будет Патриарх Филарет. А митрополит Епифаний будет представлять украинскую церковь извне – в православном мире. Это была моя договоренность с президентом и с Епифанием. Мы не подписывали никакого соглашения, верили на слово, но оказалось, что на слово верить нельзя", – добавил Филарет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети поднялась новая волна обсуждений из-за скандала с Томосом и Филаретом.

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