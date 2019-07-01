​Прифронтовой Мариуполь шокировал видеоблогера из США: что он там увидел

Американского туриста и видеоблогера Питера Сантанелло шокировала экология Мариуполя.

Об том написал журналист Денис Казанский в Twitter.

"Американский видеоблогер Питер Сантанелло, который несколько лет живет в Украине, побывал в Мариуполе и снял видео об этом городе. Сантанелло рассказывает, что просто шокирован плохой экологией и отмечает, что никогда не видел ничего подобного", - говорится в сообщении.

"Эти заводы создают завесу над городом. Я сразу почувствовал это место. Почувствовал воздух. Я стал чувствовать, как мои нос и глаза стали немного печь. Когда вдыхаешь это - становится труднее дышать. Добро пожаловать в Мариуполь!" - поделился впечатлениями американский блогер.

Американец заметил, что люди кашляют в городском транспорте и на улицах, как в сезон гриппа, поздней осенью или зимой.

Впечатлили Сантанелло и огромные отвалы шлака, которые в Мариуполе подступают прямо к морскому побережью.

"Тут на берегу Азовского моря что-то невероятное. Тут горы шлака, которые доходят до воды. Люди купаются здесь, и здесь ужасный запах. Купаться здесь - точно не полезно для здоровья", - заметил он.

Не меньше поразила американского видеоблогера и экологическая ситуация в городских кварталах Мариуполя.

"Я поехал в один район, и тут все черное! Абсолютно все покрыто черным налетом" - комментирует увиденное он.

Как сообщал "Апостроф", в Верховной Раде Украины было зарегистрировано два законопроекта относительно реформы экологического налога, которые позволят перераспределить средства, выплачиваемые предприятиями-загрязнителями.