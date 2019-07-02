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Филарет сделал заявление о сотрудничестве с КГБ: видео и реакция сети

вторник, 02 июля 2019, 13:05
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Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет отметился скандальным заявлением относительно КГБ, он заявил, что сотрудничество с такого рода спецслужбами – "не грех".

Об этом священнослужитель заявил в ходе интервью на канале ZIK.

По его мнению, согласно христианской вере, взаимодействовать необходимо с любой властью.

"Сотрудничество с КГБ – не грех... Если Господь эту советскую безбожную власть допустил, то надо жить в условиях этой безбожной власти. Точно так же, как Господь допустил римскую языческую власть. Допустил? Которые не признавали истинного Бога и боролись с христианами и мучили их. А апостол Павел говорит: "Власть слушайте и выполняйте". Поэтому и мы, живя в условиях Советского Союза, выполняли законы советской власти. Но веру не продавали", – заявил он.

Также Филарет рассказал историю из собственной жизни, когда советские спецслужбы намеревались его устранить.

"Когда меня в первый раз вызвали офицеры МГБ, тогда еще и требовали, чтобы я, как священник, открывал тайну исповеди. Я сказал, что я не имею права на это, потому что это тайна исповеди. Вытащил пистолет, положил на стол и сказал, что может меня расстрелять. А это было в сталинские времена. А я сказал, что можете расстрелять, для меня это не имеет значения... Много епископов и духовенства так поступали. То есть не отдавали кесарю божие. Поэтому власти надо подчиняться любой, если Господь ее попустил, но божие не отдавать и идти на смерть", – добавил он.

В украинском сегменте Facebook е заявление Филарета вызвало крайне негативную реакцию, при этом многие украинцы отметили, что это было ожидаемо.

"А, ну тогда, все окей… А что, так можно было?.. И что это происходит с людьми?.. Дед жжет", - пишут пользователи под новостью.

"Наверное, Филарет забыл, что во времена раннего христианства при римлянах верующие заканчивали свои дни на арене цирка, где их кромсали львы. А Христа вообще распяли. С преторианцами апостолы как-то никогда не сотрудничали", - отметил блогер Антон Ходза.

Как сообщал "Апостроф", ранее Филарет заявил, что Вселенский патриарх может отозвать Томос у Украинской церкви, после чего "Москва будет торжествовать".

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