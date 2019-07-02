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Манипуляции и прогиб перед Зеленским: журналистка мощно прошлась по новому шоу "Квартала 95"

вторник, 02 июля 2019, 09:12
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Журналистка Маша Жартовская раскритиковала новое шоу сценариста "Студии "Квартал 95" Валерия Жидкова, где не заметила обещанной критики нового президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает издание "theБабель".

Так, 29 июня , в эфире телеканала "1+1" стартовал новый авторский под названием "Де-мократия?". "Аналитическая программа с элементами юмора, иронии и сатиры", как ее анонсировали в пресс-службе "Квартала", должна была выяснить, есть ли в стране демократия, а ее ведущий - начать "докапываться до сути событий" и критиковать президента. Однако корреспондентка издания проверила факты и обнаружила манипуляции и ошибки.

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях активно обсуждают интервью главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, в котором он заявил, что команда Владимира Зеленского не имеет плана.

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