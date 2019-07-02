Манипуляции и прогиб перед Зеленским: журналистка мощно прошлась по новому шоу "Квартала 95"

Журналистка Маша Жартовская раскритиковала новое шоу сценариста "Студии "Квартал 95" Валерия Жидкова, где не заметила обещанной критики нового президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает издание "theБабель".

Так, 29 июня , в эфире телеканала "1+1" стартовал новый авторский под названием "Де-мократия?". "Аналитическая программа с элементами юмора, иронии и сатиры", как ее анонсировали в пресс-службе "Квартала", должна была выяснить, есть ли в стране демократия, а ее ведущий - начать "докапываться до сути событий" и критиковать президента. Однако корреспондентка издания проверила факты и обнаружила манипуляции и ошибки.

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях активно обсуждают интервью главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, в котором он заявил, что команда Владимира Зеленского не имеет плана.