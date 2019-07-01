Пропагандисты ДНР "воскресили" Захарченко и Гиви: сеть взорвалась

На оккупированном Донбассе устроили пропагандистскую акцию со скульптурами ликвидированных главарей ДНР - Александра Захарченко и Михаила Толстых (Гиви).

Фото, сделанное на мероприятии, вызвало бурную реакцию в сети.

Так, на снимке Захарченко и Гиви "воскресли" и сидят за столом с молодежью.

"Донецк. Наши дни. Возвращение темных веков", "Мадам Тюссо... в отключке", "Упыри, лешие вурдалаки, черти... подымите мне веки...", "Ого. Это главаря ДНР воскресили или клонировали?", "Исчадие ада", "Судя по цвету рук - якутский скульптор материал прислал?" – пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее российскую пропаганду поймали на лжи про убийц экс-главаря ДНР Захарченко.

До этого главарь ДНР Денис Пушилин сообщил о полном раскрытии убийства Захарченко, который был ликвидирован 31 августа 2018 года.