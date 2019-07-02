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Солнечное затмение 2 июля: где и когда смотреть онлайн трансляцию

вторник, 02 июля 2019, 19:25
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Стало известно, где и когда можно посмотреть полное солнечное затмение, которое произойдет во вторник, 2 июня.

Об этом сообщает ВВС.

В этом году полное солнечное затмение начнется над Тихоокеанским регионом. Большая тень Луны, или умбра, сначала коснется поверхности океана к востоку от Новой Зеландии. Чтобы ее увидеть, с Французской Полинезии отправятся корабли и самолеты.

Первый - и единственный - участок земли в Тихом океане, который лежит на пути затмения - крошечный остров Оэно, который является частью британского владения Питкэрн.

Темнота накроет этот необитаемый остров почти на три минуты, начиная с 10:24 по местному времени (21:24 по Киеву). Полное солнечное затмение позволяет астрономам увидеть диффузную внешнюю атмосферу Солнца, или корону.

Затем умбра достигнет побережья Чили, близ города Ла-Серена, примерно в 16:38 по местному времени (23:38 по Киеву).

Проход через Анды и Южную Америку не будет долгим. Среди последних, кто смогут увидеть это явление, будут жители города Часкомус в районе Буэнос-Айреса в 17:44 по местному времени (23:44 по Киеву), почти перед самым заходом солнца.

Отметим, что следующее полное солнечное затмение произойдет также над Южной Америкой, 14 декабря 2020 года.

Как сообщал "Апостроф", 21 марта жители Украины могли наблюдать так называемое"суперлуние", которое традиционно называют "червячным".

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