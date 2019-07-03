Автора дематюкации в Украине подловили на забавном проколе: фото

Нардепа Ольгу Богомолец, инициировавшую регистрацию законопроекта "О противодействии сквернословию" (другое официальное название – "о дематюкации языка"), подловили на орфографической ошибке.

Об этом написали в соцсети.

Так орфографическую ошибку нашли в пояснительной записке, которая идет к законопроекту.

"Во время фейков и симуляров..." – говорится в документе.

На самом деле, речь идет о симулякре ("копия", не имеющая оригинала в реальности. Иными словами, знак, не имеющий означаемого объекта в реальности, - прим. ред.)

В сети тут же стали комментировать допущенную ошибку.

Ранее "Апостроф" сообщал, что россияне бурно обсуждают идею Зеленского о референдуме. Мнения россиян разделилось. Некоторые из них поддерживают идею Зеленского и называют его наиболее демократичным президентом. Другие же убеждены, что новый глава Украины таким образом перекладывает ответственность на украинцев.