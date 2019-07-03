"Нецензурный" скандал с Богомолец: появились первые анекдоты про дематюкационный патруль

Украинцы публикуют первые анекдоты про дематюкационный патруль в связи с регистрацией законопроекта нардепа Ольги Богомолец "О противодействии сквернословию" (другое официальное название – "о дематюкации языка").

Их публикуют в соцсетях.

Отметим, что закопроект предполагает штраф 680−1275 гривен за маты или "оскорбительное приставание к гражданам". Альтернативное наказание — 40−60 часов общественных работ, или исправительные работы на срок 1−2 месяца с отчислением 20% заработка; или админарест до 15 суток.

Если же нарушение осуществило публичное лицо, то ему грозит наказание в виде штрафа 1275−1700 гривен, или общественных работ на 40−60 часов, или исправительных работ в течение 1−2 месяцев с отчислением 20% заработка, или админареста до 15 суток.

Ранее "Апостроф" сообщал, что россияне бурно обсуждают идею Зеленского о референдуме. Мнения россиян разделилось. Некоторые из них поддерживают идею Зеленского и называют его наиболее демократичным президентом. Другие же убеждены, что новый глава Украины таким образом перекладывает ответственность на украинцев.