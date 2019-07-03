RU  UA  EN

среда, 3 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.85
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

3 июля

21:51
Беги в Ростов: в сети резко ответили на заявление по Шарию от главы ОПУ Зеленского
21:30
Спортивному топ-чиновнику грозит серьезное наказание за оскорбление украинской чемпионки
21:21
Вокалистка группы KAZKA пожаловалась Зеленскому на кандидата от "Слуги народа"
21:18
В России заистерили из-за канадского оружия для Украины
20:45
Кто, как и где должен материться: Притула красиво ответил на скандал с дематюкацией
20:12
В сети скандал из-за решения суда по экс-переводчику Гройсмана
20:10
Варенье из крыжовника: простой пошаговый рецепт полезной заготовки
19:42
В Киеве произошло вооруженное ограбление на миллион: первые фото и видео
19:34
​ПриватБанк одержал две победы в судах против бывших владельцев
19:20
Обнародованы личные данные 12 российских моряков, погибших на подлодке
19:07
Чиновник времен Януковича с российским паспортом вернулся в Украину и идет на выборы - СМИ
19:04
Украинская теннисистка сенсационно вышла в третий круг Уимблдона
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Нецензурный" скандал с Богомолец: появились первые анекдоты про дематюкационный патруль

среда, 03 июля 2019, 16:11
переглянути новину українською

Украинцы публикуют первые анекдоты про дематюкационный патруль в связи с регистрацией законопроекта нардепа Ольги Богомолец "О противодействии сквернословию" (другое официальное название – "о дематюкации языка").

Их публикуют в соцсетях.

Отметим, что закопроект предполагает штраф 680−1275 гривен за маты или "оскорбительное приставание к гражданам". Альтернативное наказание — 40−60 часов общественных работ, или исправительные работы на срок 1−2 месяца с отчислением 20% заработка; или админарест до 15 суток.

Если же нарушение осуществило публичное лицо, то ему грозит наказание в виде штрафа 1275−1700 гривен, или общественных работ на 40−60 часов, или исправительных работ в течение 1−2 месяцев с отчислением 20% заработка, или админареста до 15 суток.

Ранее "Апостроф" сообщал, что россияне бурно обсуждают идею Зеленского о референдуме. Мнения россиян разделилось. Некоторые из них поддерживают идею Зеленского и называют его наиболее демократичным президентом. Другие же убеждены, что новый глава Украины таким образом перекладывает ответственность на украинцев.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина получит от Канады бронетехнику: поможет ли она на Донбассе

И как теперь называть Путина: в Украине объявили войну матерным словам

На грани катастрофы: три области Украины под угрозой экологиче­ского бедствия

Аномальная жара и холод в августе: какой будет погода до конца лета

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: