Под Киевом таксист поставил на место сепаратистку из Донецка

В сети рассказали о приезде в Белую Церковь "туристки" из оккупированного Донецка, которая заявляла о том, что она "не из Украины".

Об этом на Facebook странице "Белоцерковская волонтерская группа" сообщает пользовательница Юлия Саво.

По ее словам, женщина на вокзале возрастом 60-65 лет брала такси. За поездку до санатория "Дубрава" с нее запросили 100 гривен.

"Вы что вообще здесь в Украине офигели, такие деньги драть. Я же на лечение приехала... Я не из Украины, я из Донецка", – заявила женщина.

"Я не из Украины не беру, поищите другую машину", – ответил ей таксист.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети высмеяли одиозную Викторию Шилову, которая выступила против резонансного законопроекта об обеспечении украинского языка как государственного.