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Опубликовано первое в истории видео полного затмения Солнца

воскресенье, 02 июня 2019, 04:42
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Британский институт кино и Королевское астрономическое общество показали яркую киносъемку полного солнечного затмения, которое состоялось 28 мая 1900 года.

Об этом сообщается на сайте Королевского астрономического общества.

Ее заснял британский иллюзионист Невил Маскелайн совместно с американским астрономом Джоном Бэконом 28 мая 1900 года во время экспедиции Британской астрономической ассоциации в Северную Каролину.

Отметим, что это была вторая попытка Невила запечатлеть солнечное затмение. Во время первой съемки, которая прошла в 1898 году в Индии, пленки с отснятым затмением у ученого украли.

Как сообщал "Апостроф", группа ученых под руководством Корентина Лорона из Университета Льежа по изучению эволюции и астробиологии обнаружила на севере Канады древний гриб возрастом около миллиарда лет.

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