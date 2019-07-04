​Если надоела жара: синоптики "порадовали" украинцев сменой погоды

В начале следующей недели украинцев ожидают кратковременные дожди и понижение температуры.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

8 июля синоптики прогнозируют, кратковременные дожди с грозами почти по всей территории Украины.

Температура ночью 9-14°, днем 19-25°; в южной части ночью 13-19°, днем 24-29°.

В Киеве на 8 июля также ожидаются кратковременные дожди, грозы и грозы.

Температура в столице ночью 9-14°, днем 19-24°.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 4 июля в большинстве областей Украины ожидается умеренно теплая погода, осадки – только на юге и востоке страны.

Как ранее сообщалось, в Укргидрометцентре уведомили, что температурная норма для июля в Украине - это среднемесячные показатели на уровне 17-22 градусов выше нуля (на юге +24), однако в этом году ожидается 20-24,5 градусов тепла (в горных районах +16-17), что на 1,1-2,5 градуса выше средних многолетних значений.