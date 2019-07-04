Выдыхайте: синоптики порадовали украинцев погодой на 4 июля

В четверг, 4 июля в большинстве областей Украины ожидается умеренно теплая погода, осадки – только на юге и востоке страны.

Об этом сообщается на сайте украинского Гидрометцентра.

Так, дожди с грозами ожидаются в Запорожской, Донецкой и Херсонской области, а также на территории АР Крым. Температура здесь ощутимо не изменится – от 25-27 градусов тепла в Донецкой области до 29 градусов в Херсонской.

В центре – сухая погода и чем севернее, тем холоднее. Температура в Черниговской области опустится до 20-22 градусов тепла, в Киеве – 24-26 градусов.

На западе страны от 20 градусов в Луцкой и Житомирской области до 22-24 градусов тепла в Черновицкой и 23-25 – во Львовской. Осадков не ожидается, облачно, ветер 5-10 метров в секунду.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Укргидрометцентре уведомили, что температурная норма для июля в Украине - это среднемесячные показатели на уровне 17-22 градусов выше нуля (на юге +24), однако в этом году ожидается 20-24,5 градусов тепла (в горных районах +16-17), что на 1,1-2,5 градуса выше средних многолетних значений.