RU  UA  EN

четверг, 4 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.85
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

4 июля

06:58
В Минске на салюте ко Дню независимости произошло смертельное ЧП: фото и видео
06:30
Гороскоп на 4 июля: Львам нельзя рассчитывать на удачу, а Козерогов ждут новости
06:22
Выдыхайте: синоптики порадовали украинцев погодой на 4 июля
05:32
Раздели до трусов: как Россия относится к визитам туристов в Украину и Грузию
04:43
В сети показали фото 23-летней девушки-медика, спасающей жизни бойцам ВСУ
03:31
Добровольцы нашли на Донбассе коллекцию картин, которая считалась утраченной: фото
02:28
В сети показали фото "многолюдного" Крыма в пик сезона
01:27
Рождение урагана во время солнечного затмения: опубликовано видео из космоса
00:29
Под Одессой пьяного мужчину застрелили за нападение на семью: фото и видео

3 июля

23:59
Ровенскую область засыпало огромным градом: видео последствий непогоды
23:51
В США сгорели миллионы литров популярного виски: видео пожарища
23:36
Канадское оружие для Украины: озвученые "хотелки" ВСУ и возможные проблемы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Выдыхайте: синоптики порадовали украинцев погодой на 4 июля

четверг, 04 июля 2019, 06:22
переглянути новину українською

В четверг, 4 июля в большинстве областей Украины ожидается умеренно теплая погода, осадки – только на юге и востоке страны.

Об этом сообщается на сайте украинского Гидрометцентра.

Так, дожди с грозами ожидаются в Запорожской, Донецкой и Херсонской области, а также на территории АР Крым. Температура здесь ощутимо не изменится – от 25-27 градусов тепла в Донецкой области до 29 градусов в Херсонской.

В центре – сухая погода и чем севернее, тем холоднее. Температура в Черниговской области опустится до 20-22 градусов тепла, в Киеве – 24-26 градусов.

На западе страны от 20 градусов в Луцкой и Житомирской области до 22-24 градусов тепла в Черновицкой и 23-25 – во Львовской. Осадков не ожидается, облачно, ветер 5-10 метров в секунду.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Укргидрометцентре уведомили, что температурная норма для июля в Украине - это среднемесячные показатели на уровне 17-22 градусов выше нуля (на юге +24), однако в этом году ожидается 20-24,5 градусов тепла (в горных районах +16-17), что на 1,1-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина получит от Канады бронетехнику: поможет ли она на Донбассе

И как теперь называть Путина: в Украине объявили войну матерным словам

На грани катастрофы: три области Украины под угрозой экологиче­ского бедствия

Аномальная жара и холод в августе: какой будет погода до конца лета

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: