Коктебель в фекалиях: в сети рассказали об экологической катастрофе в Крыму, фото

В оккупированном Россией Крыму в одном из популярных курортов на пляже прорвало сточную трубу.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

"Коктебель тонет в дер*ме и здесь опасно купаться. После того, как забил фонтан дер*ма на пляже, место прорыва закрыли мостиком. А если пойдут массовые отравления, в Коктебеле работает всего лишь одна "скорая"", - описала она ситуацию, а также опубликовала фото.

На снимках действительно не видно прорыв трубы. Однако заметен мост. Также на пляже установлена табличка с надписью: "Купание запрещено. Техническая зона".

Но несмотря на ситуацию на берегу есть отдыхающие, даже с детьми.

Как сообщал "Апостроф", пляжный сезон приближается к своему пику, а пляжи оккупированного Россией Крыма по-прежнему заполнены максимум на 50%.