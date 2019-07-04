Монополия России на маты: Карпа жестко прошлась по закону о дематюкации

Украинская писательница и певица Ирена Карпа высказала свое мнение о законопроекте про запрет матерных слов.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

"Мои дети - не матерятся. Понятия не имею, почему. Ведь я себя не сдерживаю в эмоциональных состояниях. Вероятно, дело в честности: объяснила им разок, что со взрослыми такое бывает, когда они расстроены или там кирпич на ногу упала, но детям повторять это не стоит. Пожали плечами и не повторяли. За исключением того, когда хочется потролиты нашу Яремчанскую бабушку в парижском бассейне: тогда кричат во всю грудь "Йо* твою мать!" и дико хохочут над тем, как бабушка краснеет и оглядывается в панике, не забрел туда кто-то из славян", - рассказала она.

Карпа также подчеркнуло слово "славян", ведь маты понятны не только им. Она отметила, что автор законопроекта Ольга Богомолец "хочет виюхать" то, что матерные слова связанны только с Россией.

"О праславянском происхождениа мата уже сказано. Несколько апокрифическое письмо казаков султану (в привычном для нас виде его можно датировать концом XVIII века) тоже вспоминали. Наивный миф о засорении украинского "русским" матом имеет типичную параллель "за поребриком" - засорение русского "татарским" матом. Напоследок соглашусь с Солженицыным: мат - это ростки языка будущего", - сказал историк Сергей Лунин.

Писательница Карпа пояснила, что слово "дематюкация" звучит для нее страшнее любого мата.

"Удивительно, как дипломированная врач вообще может выдвигать такие темы. Даже студенты непрофильных вузов по курсу психологии знают о том, что ругань - это быстрое обращение к древним мощным архетипическим образам человечества в критический эмоциональный момент. Простыми словами: когда нам надо почерпнуть силы, мы ругаемся. Обращаемся к архетипу Матери-Земли. И не только мы - а все без исключения народы мира. Богатство языка - в ее разнообразии. Говорю это как дипломированный филолог и просто писательница, всю жизнь исповедуя правдоподобие человеческих диалогов", - заявила Ирена.

Она также высказалась, что заметила, когда украинским политикам надо скрыть что-то действительно аморальное (коррупцию, кумовство, хищения, схемки), обществу бросается кость на тему "безнравственности" сексуальной. Будь-то цензура книг и обязательства паковать книги с откровенными сценами в черные полиэтиленовые пакеты и поднимать налог.

"Я уже это говорила и еще раз повторюсь: требую перформанса. Только Кабмин утвердит список "запрещенных слов", автор законопроекта должен выйти к трибуне и громко, с дикцией и интонацией, как учили в советской школе, продекламировать весь список. А то что же - чужими руками загребать болото?", - отметила писательница.

Карпа заявила, что отобрать у украинцев маты - это как отобрать борщ. Дорогие соседи уже пытались это сделать с борщом и варениками (посмотрите российские государственные проморолики), то не надо им бесплатно отдавать и мат.

Как сообщал "Апостроф", артист и украинский политик Сергей Притула рассказал, что не совсем понимает закон о запрете матерных слов.

Также украинский писатель Лесь Подеревянский рассказал, как относится к идее депутатов Верховной Рады запретить использовать матерные слова для населения.