Скандал в патрульной полиции Одессы набирает обороты: заявление начальника и реакция соцсети

Начальник департамента патрульной полиции Одесской области Евгений Жуков ответил на заявление патрульной Зои Мельник, которая пожаловалась в сети на беспредел в управлении.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Есть категория людей, которые не хотят работать, систематически нарушают дисциплину (в разных направлениях), халатно выполняют свои обязанности ну и так далее (если расписывать - мне придётся потратить весь день). У них, как правило, получаются бытовые рабочие конфликты с руководителями разного звена", - в свою очередь обвинил Жуков патрульную.

Он также прикрепил к посту скриншот рапорта, где указано количество прогулов и качество работы Зои Мельник.

"Но за систематические нарушения служебной дисциплины сотрудник будет уволен и точка!", - добавил начальник департамента.

В ответ на его заявления появились комментарии пользователей сети.

"Судя по постам Жукова...их можно больше не читать. И про Полицию тоже можно забыть. Пять лет коту под хвост", "Количество составленных протоколов показатель ??? Ну и в чем отличие новой полиции от старой???", "Если б Зоя была первым и единственным патрульным, кого достала система... А так, ваш пост только подтверждает что с полицией у нас совсем дела плохи", "Зоя была известным, публичным человеком с высшими морально-этическими ценностями до того как пошла в полицию. И именно её поведение как честного человека смотивировали пойти в полицию, т.к она поверила в изменения.Но, авакову по факту, реформа оказалась не нужна, ему нужно побольше "визиток" было собрать", "человек вынес сор из избы, будет уволен. норм. хорошо. верной аваковской дорогой идете. П.С.: таблица шикарная, методичка манипуляции: 2 первых столбца - идеальные полицейские. типа почти совсем плохая Зоя. Вот смотрите как должно быть, сколько протоколов, не болеют, начальство довольно. Гуд", - пишут комментаторы.

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