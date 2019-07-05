RU  UA  EN

пятница, 5 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

5 июля

19:15
​Медведчук отличился циничным заявлением по транзиту газа Украиной: в "Нафтогазе" дали ответ
19:11
​Вакарчук устроил странную акцию против олигархов и разозлил сеть
19:09
В Москве прогремел мощный взрыв: страшный момент попал на видео
19:06
Зеленский на Ниагарском водопаде: сколько стоит такой отдых
18:45
Украинский клуб интересуется футболистом из топ-чемпионата
18:31
​Ввозил технику из России: появились новые подробности о похищенном соратнике Гиркина
18:29
Зеленский отреагировал на скандал с новым главой Донецкой ОГА и взбудоражил сеть
18:27
Неля Штепа обвинила соратника Порошенко Недаву в слежке и попытке убийства
18:11
​Moody's предупредило о серьезной угрозе для банков Украины
18:06
​Борьба продолжается: в Украине приняли важное решение по подельнику Януковича
18:01
Политологи рассказали об атаках на новое руководство СБУ со стороны окружения Грицака
17:47
В центре Киева устроили стрельбу из-за девушки: опубликованы фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Скандал в патрульной полиции Одессы набирает обороты: заявление начальника и реакция соцсети

пятница, 05 июля 2019, 16:43
переглянути новину українською

Начальник департамента патрульной полиции Одесской области Евгений Жуков ответил на заявление патрульной Зои Мельник, которая пожаловалась в сети на беспредел в управлении.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Есть категория людей, которые не хотят работать, систематически нарушают дисциплину (в разных направлениях), халатно выполняют свои обязанности ну и так далее (если расписывать - мне придётся потратить весь день). У них, как правило, получаются бытовые рабочие конфликты с руководителями разного звена", - в свою очередь обвинил Жуков патрульную.

Он также прикрепил к посту скриншот рапорта, где указано количество прогулов и качество работы Зои Мельник.

"Но за систематические нарушения служебной дисциплины сотрудник будет уволен и точка!", - добавил начальник департамента.

В ответ на его заявления появились комментарии пользователей сети.

"Судя по постам Жукова...их можно больше не читать. И про Полицию тоже можно забыть. Пять лет коту под хвост", "Количество составленных протоколов показатель ??? Ну и в чем отличие новой полиции от старой???", "Если б Зоя была первым и единственным патрульным, кого достала система... А так, ваш пост только подтверждает что с полицией у нас совсем дела плохи", "Зоя была известным, публичным человеком с высшими морально-этическими ценностями до того как пошла в полицию. И именно её поведение как честного человека смотивировали пойти в полицию, т.к она поверила в изменения.Но, авакову по факту, реформа оказалась не нужна, ему нужно побольше "визиток" было собрать", "человек вынес сор из избы, будет уволен. норм. хорошо. верной аваковской дорогой идете. П.С.: таблица шикарная, методичка манипуляции: 2 первых столбца - идеальные полицейские. типа почти совсем плохая Зоя. Вот смотрите как должно быть, сколько протоколов, не болеют, начальство довольно. Гуд", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", полиция попала в скандал из-за абсурдного дела против волонтера.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Привет Путину: зачем Трамп устроил показуху с оружием

Украина получит от Канады бронетехнику: поможет ли она на Донбассе

И как теперь называть Путина: в Украине объявили войну матерным словам

На грани катастрофы: три области Украины под угрозой экологиче­ского бедствия

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: