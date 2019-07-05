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Презирают и ненавидят людей: коп из Одессы рассказала, что творит руководство полиции

пятница, 05 июля 2019, 08:51
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Полицейский 2-го взвода 1й роты 3-го батальона патрульной полиции Одесской области Зоя Мельник рассказала о невыполнении своих обязанностей правоохранителями региона.

В большом посте в Facebook она детально рассказала о том, как "работают" полицейские области.

В частности, она вспомнила инцидент, когда полиция спасала детей из притона.

"Пока я ждала службу и ювеналов, пытаясь выяснить чьи дети, где мать и т.д. мне начали звонить командиры с требованиям побыстрее закончить задание, так как куча вызовов и некому работать. Мне звонили много раз, мешали работать, в итоге доложили комбату. Он головой покивал, сделал вид что понял, а на следующий день я увидела себя в расстановке - на базе", - пишет она.

По словам полицейского, ее поставили на пост, куда обычно ставят "провинившихся" копов, хотя таковым она не является.

"У меня забрали автомобиль, отдали тем, кто умеет делать молча планы, а не перечит мудрым руководителям. В тот день я поняла, что наша служба деградирует и становится абсолютно бессмысленной - когда планы и постановы важнее жизни и здоровья детей", - добавила Мельник.

Она подчеркнула, что в Одессе комбаты устроили себе соревнование "кто больше сделает постановлений, так как им нужна карьера и показатели".

Ранее "Апостроф" сообщал, что на популярном пляже в Одессе произошла трагедия.

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