Празднование Ивана Купала 2019: как правильно гадать и делать заговоры

В ночь с 6 на 7 июля украинцы будут встречать Ивана Купала 2019. Эта ночь считается магической, в которую парни и девушки проводят магические ритуалы на исполнение желаний.

"Апостроф" приводит самые популярные гадания и ритуалы на Ивана Купала.

Гадание на подорожнике

Перед сном незамужняя девушка должна положить под голову подорожник, приговаривая: "Попутник-трипутник, ты живешь при дороге, видишь как старого так малого, покажи мне моего суженого". Тогда должен присниться будущий жених.

Гадание на 12 травах

В полночь девушка должна собрать цветы, не смотря на них, и положить их под подушку. Утром же нужно их сосчитать. Если найдется 12 разных трав - скоро свадьба

Гадание на папоротнике

В полночь нужно сорвать столько листьев папоротника, сколько у девушки ухажеров, а каждого жениха пометить разноцветными нитками. Потом взять все листочки вместе и прижать их ко дну водоема. Затем посмотреть какой листок папоротника быстрее всех всплывет. Тому и мужем стать.

Гадание по венку на желание и свадьбу

Сплетя венок из трав девушка перед заходом солнца должна загадать желание. А венок пустить на воду.

если венок поплыл далеко – желание сбудется (или скоро будет свадьба)

если венок быстро приплывает к обратно берегу - желание не сбудется

если венок прибьет к противоположному берегу - на той стороне судьба ждет

если венок будет стоять на середине озера – год будет без бед и проблем

если венок сразу тонет – суженый замуж не позовет, обманет или изменит

если венок в воде расплелся – замуж еще год не выйти

если венок долго и далеко уплыл – значит скорую свадьбу.

Гадание на Ивана Купала на замужество

При гадании же на суженого венок нужно было бросить через костер. Если парень поймает - это суженый. А если венок попадет в костер, то которой девушки первый сгорит, та первой и выйдет замуж.

Гадание на костре

В ночь Ивана Купала прыгали через костер не только, чтобы стать здоровее, но и чтобы укрепить отношения. Пара бралась за руки и прыгала через пламя. Если руки не разнимали - быть любви долгой и крепкой, а если разнимали - отношения разрушатся.

Гадание по воде

Нужно пойти на водоем или налить в емкость воды, затем загадать желание и бросить в воду небольшой камень и посчитать количество появившихся кругов. Число четное - желание сбудется, а если нечетное - нет.

Гадание на одуванчике

Уже белый цветок нужно было сорвать и дунуть на него, загадав желание. Если все семена улетят – желание скоро сбудется, половина – желание сбудется, но не скоро. А если большая часть осталась - желанию не сбыться.

Гадание по ромашке

В воду дома или на водоеме нужно положить два цветка ромашки. Один - девушка, а второй - ее жених. Если ромашки будут плыть рядом, пара будет вместе, если ромашки разошлись в разные стороны - к расставанию.

Гадание по клену

Нужно подойти к клену, загадать желание и поднять с земли один упавший листок. После этого подсчитать количество острых уголков на листочке. Если количество четное – желание исполнится.

Гадание на персиковой косточке

Скушав персик нужно было загадать желание и затем рассмотреть косточку. Если есть хотя бы одна ровная линия - оно сбудется.

Обряд очищения на купальском костре

В Купальскую ночь принято обливать друг друга из ведра и мыться в бане. А молодежь прыгала через костер. В его центре костра устанавливали шест на который прикрепляли колесо, которое горело, символизируя солнце. Сжигали и старую одежду, чтобы оставаться здоровым. Детям вместо огня надо было прыгать через крапиву. А если паре удалось не обжечься и не расцепить руки, прыгая через костер, значит быть их любви крепкой.

Ритуал исцеления росой

На Ивана Купала встать как можно раньше и пройтись босиком по целебной купальской росе и умыться ею. Так приобретали здоровье и красоту.

Заговор на удачу

Во время хоровода вокруг костра надо просить огонь принести удачу. Главное, двигайтесь по часовой стрелке, и произносить свои просьбы шепотом или про себя.

Заговор на деньги

Ночью надо набрать в глубокую стеклянную посуду купальную воду и бросьте туда монеты. Чем выше достоинство будет у монет, тем лучше. Продержите так монеты до рассвета. Утром выньте их и спрячьте в укромное место в доме.

Заговор на здоровье

В купальную ночь совершите ритуальное омовение и постирайте в волшебной воде свою одежду. Если болеете – наденьте выстиранную вещь на себя и ложитесь в ней спать, так вы выздоровеете очень быстро.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что можно и нельзя делать на Ивана Купала.