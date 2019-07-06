Упадок и деградация: экс-главарь ДНР признался, до чего боевики довели Донецк

Бывший командир боевиков так называемой ДНР Александр Ходаковский признал, что в Донецке стало хуже.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

Главарь боевиков год жил на территории РФ. Приехав на оккупированный Восток Украины он заявил, что за этот период времени все стало еще хуже. По его словам, ДНР постепенно убивает успешный мегаполис, приводит его к упадку и разрухе.

"Когда пишу о том, как ДНР убивает Донецк, опустошает его, приводит к вымиранию, сторонники ДНР начинают орать, что это все неправда и пропаганда. Ну что ж, не верите мне, слушайте Ходаковского. Он вернулся в Донецк и увидел упадок и деградацию", - отметил Казанский.

Как сообщал "Апостроф", в сети были опубликованы фото одной из станций "Донецкой железной дороги" – оккупированной части железнодорожных путей на Донбассе.

Напомним, террористы на Донбассе продолжают "промывать мозги" жителям оккупированных территорий, заручаясь при этом полной поддержкой России.