Болезнь изменила его до неузнаваемости: в ПЦУ отреагировали на интервью Филарета росТВ

В Православной церкви Украины (ПЦУ) отреагировали на интервью почетного патриарха Филарета российскому телевидению, в котором он заявил, что не согласен с содержанием томоса и названием новой церкви.

Соответствующий пост на своей странице в Facebook разместил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

"Болезнь (вероятно, имеются в виду амбиции Филарета, который хочет восстановления Киевского патриархата, - "Апостроф") изменила его до неузнаваемости. Внешне вроде бы все осталось привычным. Но я не могу себе даже представить, чтобы НАШ патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам, зная, для чего оно им нужно - чтобы дальше разрушать Украину. Болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса", - отметил Зоря.

По его словам, Филарет "пробил дно" своим интервью для пропагандистского канала "Россия-24".

На пост Зори бурно отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее Филарет жестко высказался против Епифания и всех епископов ПЦУ.