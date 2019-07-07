Филарет неожиданно дал интервью российским пропагандистам: появились видео и реакция сети

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет, который ранее сравнил Епифания и Евстратия Зорю с Иудой, а себя - с Иисусом Христом, дал интервью российским пропагандистам, на что бурно отреагировали в сети.

Так, Филарет пообщался с журналисткой пропагандистского телеканала "Россия-24" Анной Афанасьевой. Специальный репортаж вышел под названием "Ничего святого".

Патриарх заявил росТВ, что его обманули - "и президент обманул, и митрополит Епифаний". Он подчеркнул, что не согласен с содержанием томоса и названием новой церкви.

"Если бы был поставлен вопрос о том, что я отстраняюсь от управления церковью, я бы на такие условия не пошел", - сказал Филарет.

Его появление на росТВ вызвало волну обсуждения в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее Филарет жестко высказался против Епифания и всех епископов ПЦУ.