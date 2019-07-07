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В сети рассказали показательную историю с сербским наемником на Донбассе

воскресенье, 07 июля 2019, 17:30
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Сторонники боевиков так называемых ДНР-ЛНР собирают в сети помощь для очередного "брошенного" наемника из Сербии, Славиши Митровича.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает блогер Necro Mancer.

Блогер опубликовал скриншот с постом некой Дианы Рамазановой, которая жалуется на то, что воевавшего с самого начала боевых действий на Донбассе наемника "бросили без помощи и забыли".

Славиша Митрович из Сербии был ранен якобы "фосфорными бомбами", во время пребывания в банде "Призрак". В данный момент он, по словам Рамазановой, "бомжует в прямом смысле слова. Ему негде жить. Ему нечем питаться".

"На Донбассе этом умеют делать – бросать и предавать тех, кто отдал все, "защищая Донбасс от укропов", – жалуется Рамазанова.

В комментариях к беде боевика-наемника отнеслись без сочувствия.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", боевик ДНР записал видеообращение к правительству РФ, в котором жалуется на то, что он стал калекой "вызволяя" Донбасс, а сейчас о нем забыли.

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