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​Должна гореть земля под ногами: сеть бурно отреагировала на скандал вокруг телемоста с Россией

понедельник, 08 июля 2019, 16:59
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В сети поднялась волна обсуждений и комментариев по поводу отказа телеканала NewsOne проводить совместный телемост "между Россией и Украиной", анонсированный российским телеканалом "Россия 24".

Украинские активисты, волонтеры, политики, блогеры и журналисты высказались в интернете по этому поводу.

"Телемоста" не будет! Украинцы, спасибо всем, кто не молчал. Только так сможем защитить страну", - отметила журналистка, телеведущая Янина Соколова в Facebook.

"Все, телемост рухнул, даже не начавшись. "Надо пагАварить" накрылось медным тазом", - написал волонтер Юрий Мисягин.

"Телеканал NewsONE отменил телемарафон "Надо поговорить", сославшись на угрозы физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей. Вот ведь реваншисты доморощенные. А планируя этот гениальный мегаэфир вы что, рассчитывали на орден или немедленное вручение Нобелевской премии мира на Красной площади?" - прокомментировал нардеп Мустафа Найем.

Как сообщал "Апостроф", СБУ срочно обратилась к президенту Владимиру Зеленскому из-за скандала вокруг телемоста с Россией.

Впоследствии Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту сорвавшегося телемоста "между Россией и Украиной", анонсированного российским телеканалом "Россия 24"с участием украинского телеканала NewsOne.

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