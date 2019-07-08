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Жгут файеры и взрывают петарды: у телеканала NewsOne устроили акцию протеста, фото
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Жгут файеры и взрывают петарды: у телеканала NewsOne устроили акцию протеста, фото

понедельник, 08 июля 2019, 21:20
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В понедельник, 8 июля, у здания телеканала NewsOne, который должен был провести телемост с российским пропагандистским телеканалом "Россия-1", устроили акцию протеста - митингующие жгут файеры и взрывают петарды.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным издания, в акции участвует около ста человек. Полиция усилила охрану бизнес-центра, но протестующим не мешают. Рядом дежурят пожарные.

В то же время LB.ua отмечает, что число участников акции достигло 250 человек. Они держат плакаты и жгут файеры. Обстановка в целом спокойная, конфликтов на данный момент нет.

Отмечается, что активисты скандировали "Медведчук, гори в аду!" и обрисовали окна и асфальт баллончиками. Они требуют забрать у телеканала лицензию.

Как сообщал "Апостроф", Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту сорвавшегося телемоста "между Россией и Украиной",анонсированного российским телеканалом "Россия 24" с участием украинского телеканала NewsOne.

В ГПУ заявили, что одним из владельцев телеканала NewsOne является кипрская компания, связанная с российским "Промсвязьбанком", через который также финансируется военная промышленность РФ.

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