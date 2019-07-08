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Зовут в Москву: скандал вокруг телемоста с Россией получил неожиданный поворот

понедельник, 08 июля 2019, 18:43
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Скандал вокруг телемоста украинского канала NewsOne с российским пропагандистским каналом "Россия-1" получил неожиданное продолжение - участников будущего эфира позвали в московскую студию.

С соответствующим заявлением выступила "Россия-1".

"Телемост с компанией NewsOne задумывался для того, чтобы простые люди, не политики, попытались, глядя в глаза друг другу, обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем", - заявили во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

Российские пропагандисты добавили, что предложение провести эфир в России якобы связано с тем, что в Украине есть угроза для безопасности журналистов и их семей.

Как сообщал "Апостроф", Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту сорвавшегося телемоста "между Россией и Украиной", анонсированного российским телеканалом "Россия 24" с участием украинского телеканала NewsOne.

В ГПУ заявили, что одним из владельцев телеканала NewsOne является кипрская компания, связанная с российским "Промсвязьбанком", через который также финансируется военная промышленность РФ.

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