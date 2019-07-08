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Унизил военных: сеть разгневало появление Зеленского перед бойцами ООС, фото

понедельник, 08 июля 2019, 04:10
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на позиции войск ООС на Донбассе в гражданской одежде, которая некоторым показалась "мятой" и "несвежей".

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Алексей Гвоздев.

"Извините, но это полное унижение для военных, когда главнокомандующий приходит в несвежем гражданском белье", – прокомментировал Гвоздев фотографии визита Зеленского на Донбасс.

Другие пользователи социальных сетей также высказались насчет внешнего вида Зеленского. Некоторые даже высказали критику в адрес первой леди Украины, Елены Зеленской, которая, по их мнению, виновна в "мятой" одежде президента.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в воскресенье, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск побывали в районе разведения сил в Станице Луганской на Донбассе.

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