В Иране задержали известного украинского блогера: появились подробности

Украинского тревел-блогера Артемия Сурина, который совершал кругосветное путешествие, задержали и арестовали в Иране по обвинениям в шпионаже.

Об этом сообщил сам блогер на своей странице в Facebook.

По его словам, блогера задержали в городе Ардакан из-за дрона, который был у него с собой. Сперва Сурина держали в полицейском участке, затем суд постановил его арестовать. Мужчину подозревают в шпионской деятельности.

Блогеру пытались дать подписать бумаги на фарси, не предоставив переводчика, однако он отказался это делать.

Позже на странице Артемия появилось новое сообщение. В нем он пишет, что уже находится в тюрьме. Переводчика ему не дают, у него якобы нет воды и еды, а также ему не позволяют позвонить в посольство.

Осенью 2018 года Сурин, основатель движения ONE LIFE, отправился в кругосветное путешествие. Его цель была – пересечь шесть континентов, побывать в 35 странах и все это за 9 месяцев. Последнее его сообщение в Instagram появилось 2 июля. Тогда он был в Пакистане.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Швеции арестовали участника украинского Atlas Weekend 2019, хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky.