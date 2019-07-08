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Повезет только семи областям: синоптики озвучили интересный прогноз для украинцев

понедельник, 08 июля 2019, 06:20
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В понедельник, 8 июля, большую часть территории Украины накроют дожди, грозы и шквалы ветра.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Как отмечается, солнечная погода без осадков будет только в части западных и северных областей страны. Во всех остальных регионах ожидаются дожди, местами сильные со шквалами 15-20 метров в секунду.

Температура ночью ожидается от 13 до 18 градусов тепла, в западных областях – от 9 до 14. Днем прогнозируется от 20 до 25 градусов тепла, на юге и востоке – до 30 градусов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", с каждым годом погода в Украине будет ухудшаться в сторону увеличения количества ливней и ураганов, которые будут отмечаться смерчами и градами.

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