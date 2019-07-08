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Зачем Москва взялась пиарить Филарета: в ПЦУ дали ответ

понедельник, 08 июля 2019, 10:53
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Стало известно, зачем российские пропагандисты взялись за почетного патриарха Православной церкви Украины Филарета в контексте недавнего интервью, которое он дал им.

Об этом в Facebook написал заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

"Здесь хочу остановиться на вопросе - почему Москва взялась активно информационно поддерживать последние заявления и действия почетного Патриарха Филарета? Ведь только слепой не видит, как она это делает через собственные медиа и связанные с пророссийскими силами СМИ в Украине. Кроме того, не просто критика, а нивелирование Томоса как такового (и критика всех, причастных к его изданию и получению) - очень нужна Москве в достижении ее целей - России важно доказывать, что "Филарет всегда был такой", - уверен он.

По его словам, одна из задач Москвы по делу подрыва Томоса - доказывать, что поддержка апелляции была "неправильной, незаконной, ошибочной" и для подтверждения этого тезиса Филарет подходит как нельзя лучше.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ПЦУ отреагировали на интервью Филарета росТВ.

Также Филарет жестко высказался против Епифания и всех епископов ПЦУ.

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